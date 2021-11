Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil Presidente da CCJ, Davi Alcolumbre





O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), avalia marcar para dezembro a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Isso ocorre após quatro meses de espera e conflito para que a indicação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à Corte seja apreciada.



Segundo a CNN Brasil, Alcolumbre sinalizou que vai marcar uma data ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e a senadores que integram a comissão. O parlamentar considera anunciar o dia até o fim da próxima semana, quando deve divulgar o calendário de votações da CCJ até o fim do ano. Como presidente do colegiado, cabe apenas a ele decidir quando Mendonça será sabatinado.







Resultado da votação

De acordo com a publicação, Alcolumbre calculou que possui maioria apertada para rejeitar a indicação . Mas aliados dele receiam que a pressão de lideranças evangélica s consiga virar um número suficiente de votos. Mendonça é o nome "terrivelmente evangélico" que Bolsonaro prometeu indicar ao Supremo.