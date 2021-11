Divulgação/PSDB PSDB lamenta falha no aplicativo e promete que todos irão votar nas prévias

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, lamentou, nesta segunda-feira (22), a situação que ocorreu neste domingo por conta do aplicativo que apresentou instabilidade, o que fez com que a votação das prévias fosse suspensa até a resolução do problema.

"Lamentamos que um problema técnico no aplicativo desenvolvido para as prévias nos obrigou a não concluir uma comemoração que começou bonita pela manhã", afirmou o presidente, por meio do Twitter oficial do partido.



Araújo ainda afirmou que "várias instituições e empresas de tecnologia, todas muito respeitadas, participaram da concepção e estão envolvidas no processo de correção da falha para que a votação continue". Apesar da notícia, não foi dito quando a próxima votação será realizada.

A expectativa de membros dentro do partido, incluindo João Doria e Arthur Virgílio, envolvidos na disputa, é de que a nova votação ocorra já neste próximo domingo (28).

"Todas as nossas energias estão concentradas para quem ainda não votou escolha quem será seu candidato à presidência da República. Contem com o nosso total empenho para concluirmos a votação o mais rápido possível", completou Bruno Araújo.