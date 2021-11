Renato Costa/FramePhoto/Agência O Globo - 22.8.19 Vice-presidente Hamilton Mourão com o presidente Bolsonaro

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), sabe que não permanecerá ao lado de Jair Bolsonaro (sem partido) na próxima eleição, mas tem grandes ambições políticas para o pleito de 2022. Segundo Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, Mourão quer ser o nome de Bolsonaro na corrida pelo governo do estado do Rio de Janeiro.



Nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o vice de Bolsonaro chegou a ser cogitado como candidato ao governo da capital gaúcha, mas parece ter decidido pelo Rio de Janeiro, onde viveu boa parte de sua vida.

De acordo com Lauro Jardim, Mourão conversou com o presidente do PRTB fluminense na última quinta-feira (18) e definiu concorrer no Rio, e não no Sul. Além do cargo de governador, o vice-presidente também vê com bons olhos a possibilidade de concorrer ao Senado Federal.

A agenda pensando nas eleições de 2022 deve envolver encontros com empresários, eventos e atividades mais focadas no Rio, começando a ligar, para o eleitor, Mourão ao estado fluminense. O vice-presidente, que não tem a melhor das relações com Bolsonaro, espera ser o nome do presidente no Rio. Mourão conta com o apoio bolsonarista para tentar se eleger, e sabe que precisa se movimentar para conquistar isso.

Publicamente, o vice-presidente, inclusive, não confirma que deixará Bolsonaro nas eleições do ano que vem. A ideia é minimizar os atritos e, pouco a pouco, conquistar o apoio do capitão reformado.