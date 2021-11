Alan Santos/ PR Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e Jair Bolsonaro





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) revelou que Tarcísio Freitas, seu ministro da Infraestrutura, aceitou discutir uma eventual candidatura ao governo de São Paulo. O chefe do Executivo nacional quer que o auxiliar se candidate para ter um palanque no estado .



"Eu conversei com o Tarcísio ontem. Primeira mão pra vocês: o Tarcísio aceita discutir uma possível candidatura dele ao governo do estado de São Paulo", anunciou, ao falar com jornalistas em Dubai, nos Emirados Árabes, nesta segunda-feira (15).

🏙️ Bolsonaro tem candidato em São Paulo: presidente disse há pouco, em entrevista, que conversou hoje com o Ministro Tarcísio e que ele aceitou ser o "candidato do governo" em SP.



Bolsonaro diz que isso vai definir sua filiação ao PL, que deseja apoiar o vice de Doria no estado. pic.twitter.com/J57zKtjW3w — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) November 15, 2021







Como mostrou um trecho da cobertura da Band News, no momento, Bolsonaro era questionado sobre sua filiação ao Partido Liberal, de Valdemar Costa Neto. O evento chegou a ser marcado pela legenda para o próximo dia 22, mas foi cancelado por discordâncias entre o líder do PL e o presidente da República .

"Na política, as coisas só acontecem depois que você assina. Eu falei pra algumas pessoas: está 99% acertado. E faltava São Paulo", frisou Bolsonaro.



O estado é o principal ponto de conflito porque o presidente não aceita que o PL apoie a candidatura do atual vice-governador, Rodrigo Garcia. O político é do PSDB é aliado do governador João Doria (PSDB), um dos principais adversários políticos de Bolsonaro.







Diante desse cenário, a situação segue indefinida. Mas o presidente afirmou mais cedo que espera chegar a uma conclusão em duas ou três semanas .