Divulgação/Governo de São Paulo Ex-governador de SP, Márcio França

Será gravado hoje (12) o reality show "O Político", apresentado e idealizado pelo ex-governador de São Paulo, Márcio França (PDT). A premissa é a de reunir candidatos políticos em um hotel para debaterem sobre temas relevantes para a sociedade brasileira.

Ciro Gomes (PDT) desembarcou hoje em São Paulo para as gravações. O programa será lançado em breve no canal do YouTube de Márcio França. Além de Ciro Gomes, estão entre os jurados figuras conhecidas da política do Brasil, como Marcelo Freixo (PSB), Arthur do Val (Patriota), Geraldo Alckmin (PSDB) e Isa Penna (PSOL).

Esta seria a primeira vez de Alckimin e Ciro juntos após os boatos de que o ex-governador de São Paulo estaria considerando se unir ao ex-presidente Lula na chapa do PSB para concorrer à Presidência da República nas eleições de 2022.

Ao todo, serão 12 concorrentes numa espécie de simulação de campanha eleitoral. Os debates sobre temas polêmicos, como legalização da maconha e do aborto, serão as provas das quais eles terão que extrair boas avaliações dos jurados, afinal, aquele com o menor desempenho perde o jogo.