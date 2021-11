Reprodução João Doria e Eduardo Leite disputam uma chance de concorrer à presidência da república

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) terá nas prévias do dia 21 de novembro a definição do cantidato da legenda à presidência da república. Para a votação das prévias, o partido emitiu passagens para 662 políticos estarem em Brasília para a votação, afirmou o Metrópoles.

662 tucanos com mandatos tiveram passagens e acomodações reservadas para participar da votação das prévias. A sigla contará tem 1.050 políticos aptos a votar presencialmente.

Este número refere-se a prefeitos, deputados - federais e estaduais -, senadores e governadores. Vereadores e filiados sem mandatos devem votar via aplicativo.

O estado de São Paulo, reduto do governador e candidato na prévia partidária João Doria, conta com 289 reservas. Em seguida aparecem Minas Gerais, com 84, e Rio Grande do Sul, com 43, diretórios que tendem a apoiar Eduardo Leite, que disputa a candidatura com o paulista.