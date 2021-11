Reprodução Homem escapa de acidente, mas morre eletrocutado ao descer de caminhão

Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu, nesta quinta-feira (11), após um acidente com o caminhão que ele conduzia. O condutor conseguiu escapar do acidente, mas, ao descer do veículo, tomou uma descarga elelétrica de um fio que estava exposto e faleceu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado no km 129 da rodovia.

O motorista perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de uma árvore que estava caída na pista. O passageiro que estava com ele no caminhão ficou vivo.