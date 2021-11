Reprocução Um terço dos que elegeram Bolsonaro avaliam o governo como ruim ou péssimo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é avaliado como ruim ou péssimo por 33% dos brasileiros que elegeram o mandatário no segundo turno das eleições de 2018. Entre aqueles que consideram seu trabalho como bom ou ótimo, somam-se 43% dos eleitores. As informações são do site Poder360.

Já entre a população que optou pelo candidato derrotado, Fernando Haddad (PT), 81% avaliam a condução do governo federal de maneira negativa e apenas 4% consideram que a gestão é positiva.

Se contabilizada toda a população - entre também entre aqueles que optaram pelo branco ou nulo, ou que não votaram - o presidente é tido como ruim ou péssimo por 57% da população. Outros 24% consideram o trabalho de Jair Bolsonaro como bom ou ótimo. Pouco mais de 15% acham que o governo federal está sendo conduzido de maneira regular e 3% não souberam responder.

Os resultados obtidos continuam dentro da 'regra dos terços'. Ou seja, um terço do eleitorado brasileiro mostra-se favorável ao governo, enquanto outros dois terços afirmam ser contra Bolsonaro e sua condução do país. A proporção manteve-se estável nos últimos quatro meses.





A pesquisa contou com a participação de 2.500 brasileiros, que foram entrevistados por telefone em 412 cidades diferentes espalhadas pelas 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.