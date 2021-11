Reprodução/Flickr Governo Bolsonaro é desaprovado por 61% dos brasileiros

Uma pesquisa realizada pelo PoderData entre os dias 8 e 10 de novembro, e divulgada nesta quinta-feira (11), mostrou que o governo Bolsonaro é desaprovado por 61% dos brasileiros. Outros 31% aprovam a condução do governo brasileiro e 8% não souberam responder.

Entre aqueles que avaliaram o trabalho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 57% disseram que a gestão individual do mandatário é ruim ou péssima. Outros 16% consideram regular e 24% acredita que a função está sendo bem empenhada. Não souberam responder 3% dos entrevistados.

Entre os eleitores do Sudeste e Nordeste concentram-se os maiores índices negativos do presidente. Entre os homens, de 45 a 49 anos, o capitão do Exército obtém leve melhora.

Os resultados obtidos continuam dentro da 'regra dos terços'. Ou seja, um terço do eleitorado brasileiro mostra-se favorável ao governo, enquanto outros dois terços afirmam ser contra Bolsonaro e sua condução do país. A proporção manteve-se estável nos últimos quatro meses.





No total, o instituto realizou 2.500 entrevistas em 412 cidades espalhadas pelas 27 unidades federativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.