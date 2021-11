Reprodução/redes sociais Bolsonaro fala sobre Moro: "Não sabe o que é ser presidente, nem ministro"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) falou com seus apoiadores na saída do Palácio do Alvorada, na manhã desta quinta-feira (11), e opinou a respeito do lançamento da candidatura do ex-juiz Sergio Moro para as eleições presidenciais de 2022. Para o mandatário, seu ex-aliado "não sabe o que é ser presidente, nem ministro".



"Vocês gostaram do discurso lido pelo cara [Moro] ontem? Eu assisti porque foi meu ministro, né. Li o discurso, tinha dois teleprompters do lado. Não aprendeu nada, não aprendeu nada. Ficou um ano e quatro meses ali [no governo] e não sabe o que é ser presidente e nem ser ministro. Mas tudo bem", afirmou o presidente.

Na última quarta-feira (10), o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública lançou sua pré-candidatura ao Planalto em evento de filiação do partido Podemos. Em sua fala, Moro fez referências a escândalos de corrupção dos governos anteriores.







"Chega de corrupção, chega de mensalão, chega de petrolão, chega de rachadinha. Chega de querer levar vantagem em tudo e enganar a população", afirmou o ex-juiz e ex-ministro de Jair Bolsonaro.