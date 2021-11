Reprodução/Flickr Jair Bolsonaro

Após dois anos sem partido, o presidente Jair Bolsonaro acertou sua filiação com o Partido Liberal de Valdemar Costa Neto. O mandatário reuniu-se nesta quarta-feira (10) com o presidente da sigla e bateu o martelo para o PL.

O partido deverá oficializar a filiação de Bolsonaro no dia 22 de novembro, data que remete ao número da sigla nas urnas. Ademais, Valdemar Costa Neto afirmou que ainda hoje a aliança do PL com o presidente será divulgada.

Bolsonaro se desvinculou do PSL em novembro de 2019. Desde então, principalmente nas últimas semanas, o mandatário estava negociando com alguns partidos de centro-direita, como Republicanos, Patriota e Progressistas.

A filiação de Jair Bolsonaro ao PL dependia de um acordo com o partido sobre candidaturas em São Paulo. Desde a manhã desta quarta-feira, o chefe do Executivo estava em conversa com o presidente do partido e seu filho, senador Flávio Bolsonaro, para acertar os últimos detalhes.