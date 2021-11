Alan Santos/PR Presidente Jair Bolsonaro

Enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa, em plenário virtual , a suspensão da execução do orçamento secreto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que "cada vez mais" a Corte "interfere em tudo". Bolsonaro voltou a criticar a decisão da ministra Rosa Weber que suspendeu o pagamento das chamadas emenda de relator.

— Você vê o Supremo Tribunal Federal também, que cada vez mais o Supremo, na verdade, interfere em tudo. Teve interferência agora nessa história do orçamento secreto. Orçamento secreto publicado no Diário Oficial da União — disse Bolsonaro, em entrevista ao Jornal da Cidade Online.

Na semana passada, Rosa Weber deu uma liminar mandando suspender "integral e imediatamente" a execução do orçamento paralelo. Agora, o plenário poderá ratificar ou rever a decisão dela. Até agora, outros três ministros acompanharam o voto da relatora.

O julgamento é no plenário virtual, em que os ministros não se reúnem. Eles têm até as 23h59 de quarta-feira para registrar seus votos no sistema eletrônico da Corte.

Na segunda-feira, Bolsonaro já havia criticado a decisão de Rosa Weber, dizendo que há um "excesso de interferência do Judiciário no Executivo".