Reprodução: iG Minas Gerais Bolsonaro: "Se tirar o Centrão, para onde eu vou? Essa é minha lagoa"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, em entrevista ao jornal da Cidade Online, na manhã desta terça-feira (09), que o bloco do Centrão é a "sua lagoa" e questionou para onde iria se não estivesse com o grupo. "Se tirar o Centrão, pra onde é que eu vou?"

A fala do mandatário foi uma referência a sua iminente filiação ao Partido Liberal (PL), de Valdemar Costa Neto - condenado e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no escândalo do Mensalão.

"Se você tirar o Centrão, tem a esquerda, pra onde é que eu vou? Tem de ter um partido se eu quiser disputar as eleições de 2022", justificou Bolsonaro.

Na sequência, Jair questionou para onde iria se não fosse o bloco. "Quer que eu converse com o PSol e PCdoB, que não são Centrão? Tem 513 deputados e 81 senadores, essa é minha lagoa, esses são os peixes na lagoa que tenho de convencê-los a votar nas minhas propostas. Não tenho como sair fora da lagoa".





Bolsonaro ainda minimizou os envolvimentos do PL em esquemas de corrupção ao dizer que "todos os partidos têsm problemas". "Eu não consegui fazer o meu, porque a burocracia cresceu muito e foi impossível ter um partido. Então, tá quase certo com o PL, tem mais alguma conversa para acertar em um estado ou outro, para a gente partir para as eleições".