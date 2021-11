Alan Santos/ PR Ministra Damares Alves





Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves acredita que o governo federal não dá a devida atenção às crianças e adolescentes. Ela fez essa avaliação nesta segunda-feira (8), em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.



"Temos no Brasil um número de crianças e adolescentes de 67 milhões. Quando a gente olha a estrutura do Orçamento da União ou a própria estrutura administrativa do governo federal, o que a gente vê? Pouca priorização para a infância no Brasil", disse a ministra, segundo o UOL. Damares cobrou um "pacto pela infância", em comunhão com os poderes Legislativo e Judiciário.



Mas apesar da autocrítica ao governo, Damares exaltou as ações da pasta que comanda. De acordo com a publicação, ele disse que o MMFDH conseguiu avançar na proteção de crianças e adolescentes com apoio de entidades da sociedade civil.

Leia Também



"Ampliamos os serviços do Disque 100, fizemos parcerias com conselhos tutelares, delegacias e juizados especializados, permitindo que, quando a denúncia é recebida, o atendimento seja o mais rápido possível", defendeu.







O portal conta que a audiência teve ainda a participação do criador da Turma da Mônica, Maurício de Sousa, e representantes da Defensoria Pública da União (DPU), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.