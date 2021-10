Reprodução Agustin Fernandez, maquiador da primeira-dama

Agustín Fernadez, maquiador de Michelle Bolsonaro, era um dos passageiros que viajaram com avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em agosto, após um evento em São Paulo. Ao ser criticado nas redes sociais, o maquiador retrucou dizendo para pesquisarem "como pegar carona em voo da FAB".

Além de Agustín, Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), a primeira-dama Michelle Bolsonaro e outros sete parentes também estavam na aeronave. Segundo informações, Damares teria pedido o avião com a justificativa de ir a um evento do Pátria Voluntária, programa social coordenado pela mulher de Jair Bolsonaro.

Ainda na época da festa, Agustín foi criticado nas redes sociais por realizar a viagem em um avião da FAB, prática que é proibida por lei. A frota da FAB deve funcionar apenas para autoridades.

Em comentário, a influenciadora Ariadna Arantes ironizou a situação dizendo que "a mamata acabou". Após o comentário, Agustín a chamou de irrelevante e aconselhou: "PS: procure no Google como se alistar de carona em voo da FAB".

“Eu não vou procurar no Google como me alistar de carona no voo da FAB, sabe por quê? Quando eu quero viajar para o Egito, França, Estados Unidos, África do Sul, Irlanda do Norte, Argentina, Irlanda do Norte, Argentina, Irlanda, Inglaterra, Áustria, Hungria, Espanha, Portugal, México, Alemanha, Holanda, Tailândia, Dinamarca, Suécia, dentre outros países que eu fui, eu pago com meu dinheiro, não pego carona. Isso deixo para você, encostada na mulher do presidente", disse a influenciadora em resposta.