Reprodução/Flickr Bolsonaro irá se filiar ao PP, segundo jornalista

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciará nas próximas horas a sua filiação ao Partido Liberal (PL), de Valdemar Costa Neto. Segundo o jornalista Lauro Jardim, a divulgação do novo partido deverá ocorrer até amanhã, terça-feira (09).

O mandatário já negociava, desde o início deste ano, com outros partidos como o Partido Progressistas (PP) e o Republicanos. Segundo interlocurtores, Bolsonaro já teria avisado Valdemar - bem como caciques da sigla - sobre a sua decisão.





Jair encontrava-se sem partido há dois anos - desde a sua saída do Partido Social Liberal (PSL), em novembro de 2019. Seu filho e senador Flávio Bolsonaro (Patriotas) tentou articular uma possível filiaçção de seu pai no partido, mas as negociações não avançaram.