Reprodução PM-PR diz que tentativa de assalto a agência bancária deixou seis vítimas

A Polícia Militar do Paraná informou, na tarde desta quinta-feira (04), que a tentativa de assalto a uma agência bancária em Três Barras do Paraná-PR - realizada nesta madrugada - resultou na morte de seis suspeitos de envolvimento com o crime. Recebudos a tiros, não há informações sobre agentes de seguranças feridos após a atuação policial. As informações são do portal Uol. Veja o momento do confronto com a polícia:



TENTATIVA DE ASSALTO TERMINA COM SEIS ASSALTANTES MORTOS NO PARANÁ (PARTE 01) - Seis assaltantes foram mortos durante uma tentativa de assalto a Cooperativa de Crédito @Sicredi em #TresBarrasdoParaná , no oeste do estado do #Parana , na madrugada de quinta-feira (4). #Cascavel pic.twitter.com/RM7lImUBYl — Explora Digital (@exploradigital_) November 4, 2021





Gerso Gusso (PL-PR), prefeito da cidade, informou a população através de um vídeo nas redes sociais que as forças de segurança pública "inibiram [o crime] não deixando que a cidade sofresse uma situação tão adversa quanto em outras cidades".





Informações do comandante-geral da PM-PR, Coronel Hudson Leôncio Teieira, relatam que foram apreendidas duas plataformas de ar com carregador caraco - que possui cpacidade para 300 munições -, duas fuzis AK47, duas espingardas calibre 12, uma pistola, munições, rádios comunicadores, explosivos e coletes balísticos.