Reprocução Presidente da República Jair Bolsonaro

Em entrevista a jornalistas italianos, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou o enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, de "Jim Carrey", nome do ator e humorista conhecido por protagonizar sucessos como 'O Máscara'; 'Debi & Lóide' e 'O Show de Truman - O Show da Vida'.

"Conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês", disse o chefe do Executivo brasileiro em Anguillanera Veneta . Assista abaixo:

🌎 Presidente Jair Bolsonaro confunde John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para as mudanças climáticas, com o ator JIM CARREY.



Sim, o ator de filmes como Debi e Loide, O Máscara e Ace Ventura. pic.twitter.com/vrWDmGdGZq — Eixo Político (@eixopolitico) November 1, 2021





Bolsonaro recebeu o título de cidadão honorário de Anguillara Veneta, pois foi o local de nascimento de um bisavô do presidente que emigrou para o Brasil.

Hoje cedo, Bolsonaro seguiu para Pistoia, na região central da Itália, onde foi a uma cerimônia em memória dos pracinhas brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial.