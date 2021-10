Reprodução O Presidente da Câmara vai assumir prefeitura enquanto Paes viaja para a Europa

O presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado (DEM) será prefeito interino do Rio por três dias, entre 1 e 3 de novembro. Eduardo Paes viajou na noite de ontem e só retorna na próxima quarta-feira do exterior. Ele se encontrará na Espanha com investidores interessados no Rio e, na semana que vem, participa do Web Summit Lisboa, feira internacional de negócios ligados à tecnologia, como revelou o jornlalista Gian Amato. Rio e Porto Alegre são candidatas a receber o evento em 2023.

O vice-prefeito Nilton Caldeira também pediu afastamento do cargo a partir de segunda-feira, para viajar para a Europa. Caldeira explicou que representará no Rio na assembleia da União das Cidades Íbero-americanas (UCCI) em Madri. Ele disse que retorna no próximo dia 8.

Prefeitura quer Web Summit no Rio

Web Summit é um importante evento mundial de tecnologia, transformação digital, empreendedorismo e inovação. Paes foi convidado pela organização do evento, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões.

Nesta sexta-feira, Paes terá, em Madri, reuniões com empresas de infraestrutura, quando vai apresentar projetos das PPPs e concessões da cidade com o objetivo de atrair investidores.

Na segunda e na terça-feira, vão participar do Web Summit. O Rio de Janeiro está concorrendo com Porto Alegre e, se ganhar, será a primeira cidade na América Latina a sediar o evento. Em 2017, o governo de Portugal estimou que o impacto econômico do Web Summit se aproximaria dos R$1,95 bilhão anualmente (€300 milhões).

Nos dias 15 e 16 de novembro, o VP Global do Web Summit, Artur Pereira, e o CEO da Connected Intelligence (empresa que administra a conferência), Paddy Cosgrave, vêm ao Rio conhecer de perto a proposta para a cidade ser a próxima sede deste grande evento.

O que é o Web Summit

O evento teve início em 2009 na cidade de Dublin, para um público de aproximadamente 400 pessoas, com objetivo de unir as startups tecnológicas com a comunidade investidora.

Em 2016, já com um público médio de 60 mil participantes, essa exposição das Startups já havia alcançado fama por todo o mundo. Nesse mesmo ano (2016), foi anunciado pelo seu fundador, Paddy Cosgrave, a transferência para a cidade de Lisboa.





Após dois anos de realização, o governo português anunciou um novo contrato no valor de €11 milhões anuais, estendendo para um período de mais 10 anos. O público participante é de áreas como: indústrias, fintech, autotech, energytech, venture capital, soluções de software empresariais, comércio eletrônico, deeptech, inteligência artificial, futuro das sociedades e big data.