NÃO AO QUEIROGA GENOCIDA Manifestação de protesto contra a presença do ministro da morte Marcelo Queiroga (Saúde) nesta terça-feira na Universidade de Lisboa em Portugal. O ato foi promovido pelo Coletivo Andorinha com apoio da Casa do Brasil e Coletivo Maria Felipa. Veja vídeos. pic.twitter.com/1zKiuSaF6r