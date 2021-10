Valter Campanato/Agência Brasil Marcelo QueirogaQueiroga ataca governadores e faz promessa em nome de Bolsonaro

Acompanhando o presidente Jair Bolsonaro em uma viagem à Paraíba, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um discurso em tom de campanha nesta quinta-feira. Queiroga criticou governadores, fez referências religiosas e afirmou que Bolsonaro vai "matar a sede" da população. Queiroga é natural da Paraíba, e é cotado para concorrer a um cargo no estado nas eleições do próximo ano.

"No passado, um consórcio de governadores disse que iam trazer vacinas. Quantas vacinas eles trouxeram? Nenhuma. Todas as vacinas foram trazidas pelo governo do presidente Bolsonaro", discursou o ministro, durante inauguração de trecho da transposição do Rio São Francisco.

Queiroga fez referência à tentativa de parte dos governadores, principalmente do Consórcio Nordeste, de comprar a vacina Sputnik V. A iniciativa falhou devido à dificuldade de aprovação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O ministro também disse que o governo Bolsonaro é "conservador" e que isso inclui proteger a "inocência das crianças", ecoando um discurso frequente do presidente.

Leia Também

"O governo conservador tem compromisso com a inocência das crianças nas escolas, e nós sabemos disso. Tem compromisso com a dignidade da pessoa humana. E tem compromisso com a liberdade".

Leia Também

Queiroga encerrou seu discurso afirmando que a água que "batizou Jesus Cristo" seria utilizada para "matar a sede do povo do sertão":

"Água é saúde. Água é vida. Água que batizou Jesus Cristo no rio Jordão, hoje, através das mãos do presidente Jair Messias Bolsonaro vai matar a sede do povo do sertão da Paraíba e do Nordeste".