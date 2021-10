Marcos Corrêa/PR Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira que "não vai acontecer nada" no j ulgamento da chapa dele e do presidente Jair Bolsonaro, marcado para começar na terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mourão apostou que ou um ministro deve pedir vista, adiando a conclusão, ou as ações serão arquivadas por falta de provas.

O TSE vaia analisar duas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante as eleições de 2018.

"Não vai acontecer nada. Ou alguém vai pedir vista para continuar segurando essa espada de Dâmocles na nossa cabeça ou nós vamos ser inocentados, porque acho que as acusações que estão sendo colocadas ali não procedem", disse Mourão, ao chegar no Palácio do Planalto.

A expressão "espada de dâmocles" faz referência a uma história da mitologia grega que significa risco iminente.

Ouvidos pelo GLOBO, interlocutores de ministros do TSE afirmam que a tendência é que haja um pedido de vista, estendendo a análise até o ano que vem. A estratégia é apontada como uma forma de manter o titular do Palácio do Planalto sob pressão, em meio às constantes desconfianças entre Executivo e Judiciário, alimentadas especialmente pelos ataques do mandatário às urnas eletrônicas e ao Supremo Tribunal Federal (STF), que chegaram ao ápice nos atos de 7 de setembro e depois arrefeceram.