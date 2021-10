Reprodução undefined

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PL-AL), fez uma declaração sobre Bolsonaro ter associado as vacinas contra a Covid com o HIV . Segundo o deputado, o presidente "vai pagar" caso sua fala não tenha "base científica".

A declaração de Lira aconteceu durante um seminário sobre agronegócio nesta segunda-feira (25). "Se não tiver nenhuma base científica para isso, ele vai pagar pela declaração", disse.

A fala do presidente Bolsonaro aconteceu na última quinta-feira (21), durante sua live semanal. Na transmissão, ele citou uma possível notícia dizendo que a vacina contra a Covid pode desencadear Aids.

"Outra coisa grave aqui: só vou dar notícia, não vou comentar: ‘Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados […] estão desenvolvendo a síndrome imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto’. Recomendo que leiam a matéria. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado do mundo que teve a coragem de colocar a cara a tapa nessa questão", disse.

O Facebook e Instagram derrubaram a live alegando que a informação que o presidente passou é falsa. Em nota, as empresas disseram que suas políticas "não permitem alegações de que as vacinas de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas".