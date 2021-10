Reprodução/ Instagram @evandrolosacco Evandro Losacco é vice-presidente do PSDB-SP





O vice-presidente do diretório do PSDB em São Paulo, Evandro Losacco, anunciou apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do partido . O gaúcho disputa contra o governador de São Paulo, João Doria, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, para ser o candidato do partido na eleição presidencial.



Losacco divulgou seu voto no Instagram, com um texto que elenca oito motivos para votar em Eduardo Leite. Primeiro, ele cita a "identidade com o PSDB", ao dizer que o governador do Rio Grande do Sul "começou como militante de base tucanos aos 16 anos", depois diz que Leite "defende sempre os princípios da social-democracia que fundamentou a criação do PSDB", respeita a história do partido e as lideranças.



Outros motivos destacados são a "gestão de qualidade" à frente do governo do Rio Grande do Sul, o apoio popular, a crença de que ele é a "melhor via" — a pré-candidatura surge como alternativa à disputa já colocada entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) —, e as necessidades do país.







"O nosso país está polarizado em dois extremos que cultivam a política do ódio. O Brasil, para sair desse impasse, precisa de um presidente que una os brasileiros, que tenha capacidade de diálogo com as forças contrárias, que ajude a construir não a destruir, e essa capacidade Eduardo Leite demonstrou como governador do Rio Grande do Sul", defendeu Losacco no texto. A eleição interna do PSDB está marcada para o dia 21 de novembro.