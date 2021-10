O Antagonista Sergio Moro 'está bem entusiasmado' com a candidatura

A presidente do Podemos, Renata Abreu, aposta na candidatura presidencial de Sergio Moro.

“Eu acho que ele está bem entusiasmado com a ideia. Ele voltou para os Estados Unidos agora para fazer uma conversa com a família dele. Temos até o comecinho de novembro para ele dar essa resposta. A gente fez uma pesquisa bem ampla e ele é o único nome hoje que pode romper com a polarização, ele já larga com 10% sem ter se declarado candidato. Ele pega o eleitor do Bolsonaro e pega o eleitorado que é anti-Lula, que é anti-PT”, disse Abreu em entrevista ao Valor.

Sobre a frente partidária disposta a apoiá-lo, ela disse também:

“Primeiro é preciso confirmar a decisão dele, não adianta fazer qualquer conversa antes. E muitos partidos agora estão em fase de definição de seus candidatos, então acho que novembro vai ser o mês de definição de alguns dos majoritários e aí começarão as conversas sobre alianças”.

Uma das conversas é com a União Brasil, a fusão entre PSL e DEM . O novo partido deve nascer rachado: o PSL tem interesse em apoiar Sergio Moro; o DEM, não.