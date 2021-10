O Antagonista Kassab, presidente do PSD

Um dia após se reunir com o ex-presidente Lula (PT), o presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que viu no petista "muita disposição e vontade de ganhar" a eleição para presidente em 2022. As informações são da coluna Painel , da Folha de S. Paulo.

Kassab e Lula se encontraram em Brasília nesta terça (5). O petista tem seguido agenda de reuniões com políticos na capital, em busca de costurar acordos para o ano que vem.

Apesar do elogio a Lula, o presidente do PSD disse que deixou claro ao ex-presidente que a legenda "tem projeto próprio" para o próximo pleito.

"Percebi, porém, que ele está com muita motivação e energia", disse.

O nome preferido de Kassab para a presidência da República é o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) . Os dois têm conversado para alinhar uma possível filiação de Pacheco ao PSD.