Presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, pretende lançar o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), à presidência da República. Segundo o colunista Igor Gadelha, a maior motivação seria livrar o partido de apoiar candidaturas de Lula ou Bolsonaro, consideradas de 'extremos opostos'.



Kassab é considerado um dos maiores 'costuradores' de acordo da política nacional. O PSD, partido que preside nacionalmente, foi base do governo Bolsonaro no Congresso, mas vem se afastando devido ao desgaste do chefe do Executivo.

Aliados do político afirmam que outro anseio de Kassab é que a candidatura própria à presidência 'atraia' votos na legenda para candidatos ao Legislativo.

Além do presidente nacional do partido, o prefeito do Rio e recém filiado ao PSD, Eduardo Paes, também defende Pacheco como o melhor nome para a chamada 'terceira via'.