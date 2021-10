Twitter Democratas convenção democratas psl

O partido Democratas (DEM) aprovou, na manhã desta quarta-feira (6), em convenção nacional, sua fusão com o PSL. Além disso, estatuto do novo partido também foi aprovado. No último dia 28 de setembro, a executiva nacional do PSL também tinha aprovado a fusão da legenda com o DEM por unanimidade.

🇧🇷 "Está aprovada a criação da fusão do @democratas e @PSL_Nacional . Tudo continua como está em cada município até o @TSEjusbr autorizar a concretização da fusão", declara o presidente @acmneto_ , durante a Convenção do Partido.👏👏👏 pic.twitter.com/LaaolDYnsX — Deputados Democratas (@DeputadosDEM) October 6, 2021

A decisão ainda precisa ser referendada pela convenção conjunta, prevista para esta quarta-feira (6). Caso seja aprovada, a fusão ainda precisa ser avaliada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O que significa a fusão?

A fusão do DEM com o PSL poderá formar o maior partido do país, tanto em número de parlamentares na bancada da Câmara, como em valores do fundo partidário. Caso a fusão seja aprovada pelo TSE, o novo partido vai contar com 81 deputados federais, sete senadores, três governadores e R$ 160 milhões em valores do fundo partidário.

Segundo o jornalista CNN Brasil, Gustavo Uribe, o novo partido deve se chamar União Brasil e adotar o número 44 nas urnas eletrônicas. Em entrevista ao canal, o presidente nacional do DEM, ACM Neto, afirmou que a fusão tem como prioridade “lançar um candidato à Presidência da República”.