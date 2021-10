Reprodução/redes sociais Jorge Seif em Dubai





O secretário da Pesca, Jorge Seif, esteve em Dubai no final de semana para promover o Brasil na Expo Dubai. No entanto, o próprio Seif admitiu em live que a sua agenda no Oriente Médio poderia ser definida como "trabalho-passeio".

"Estamos trabalhando, não estamos passeando, promovendo o turismo da Amazônia. Lógico que isso aqui, naturalmente, é um trabalho-passeio, né? Não adianta negar e ficar de sacanagem. Tu vem para um lugar desse, vê um lugar desse… é top demais", disse Seif.

Em um dos momentos da viagem, Seif, que é amigo do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), gravou um vídeo na praia com uma roupa semelhante a de um mergulhador. E brincou sobre a possível presença de tubarões no mar:

"Como saber se tem ou não tubarão na água? As pessoas têm medo. Vocês sabem que eu adoro tubarão, meu animal predileto. Sou fã do bicho. E aí, eu vou ensinar para vocês uma fórmula fácil. Chega aqui (perto d’água), vem para cá: molhou a mão na água Botou na boca. É salgada. Tem tubarão! Cuidado que o tubarão vai te pegar! Selva!", disse. Também em clima de turismo, o secretário compartilhou um brinde com o lutador de MMA, Renzo Gracie, regado a cerveja gelada.

Questionado pelo jornal "O Globo", o Ministério da Agricultura informou que “o pavilhão inaugural do Brasil na Expo Dubai foi sobre a Amazônia, região que concentra, só no Amazonas, 130 mil pescadores brasileiros e que tem na pesca uma atividade econômica relevante”.





Ainda segundo a publicação, na comitiva do governo, além de Seif, estavam o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o presidente da Embratur, Carlos Brito, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e os prefeitos de Maceió (AL), JHC, e de Balneário Camboriú (SC), Fabrício Oliveira.