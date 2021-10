Divulgação Prevent Senior









Alvo de denúncias de médicos que eram seus contratados, a Prevent Senior vai se defender ao encaminhar documentos ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp).

De acordo com a operadora, investigada por uma possível pressão na indicação do chamado "kit covid" como um tratamento precoce contra a Covid-19 , os mesmos profissionais que hoje a denunciam já utilizaram o tal kit, bem como o receitaram a familiares. As informações são do jornal "Folha de S. Paulo".

Ao ser questionada pelo jornal sobre o tema, a advogada Bruna Morato, que representa os médicos que denunciam a Prevent Senior, confirmou a informação divulgada pela operadora, mas ponderou: "Isso só comprova que a Prevent Senior pressionava os profissionais a indicarem o kit covid aos pacientes. A Prevent está me fazendo um favor gigante", disse a advogada, que completou: "Todos eram segurados da operadora".

Pressão

Três médicos que trabalhavam na Prevent Senior narraram a pressão da empresa para a alta precoce de pacientes, para diminuir custos e liberar leitos de UTI, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

George Joppert, Walter Correa e Andressa Joppert ajudaram na construção do dossiê investigado pela CPI da Covid e, após decidirem tornar as denúncias contra a Prevent públicas, vivem uma rotina de medo.

Os médicos também relataram pressão para a prescrição do chamado "kit Covid", com medicamentos com ineficácia comprovada contra a doença , e confirmaram que havia uma meta para que os profissionais atendessem 60 pacientes por cada plantão de 12 horas nos hospitais, o que representa um paciente a cada 12 minutos.

“Infelizmente eles têm essa política, mas felizmente a gente tem essa parte da ética. E a gente sempre tentou fazer conforme a ética. Eu várias vezes levei bronca lá por não cumprir a meta”, contou Andressa Joppert ao Fantástico.