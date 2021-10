Montagem iG / Wikimedia Commons / Marcos Correa Ciro Gomes e Datena estariam discutindo aliança para 2022

Ciro Gomes (PDT) e José Luiz Datena (PSL), pré-candidatos às eleições presidenciais de 2022, jantaram juntos no último sábado (2) e discutiram possíveis alianças, segundo apuração do jornal O Estado de S. Paulo .

A reunião aconteceu 20 dias após o presidente do PDT, Carlos Lupi, afirmar ter convidado Datena a ingressar no partido. O jornalista se filiou ao PSL recentemente e foi cogitado como pré-candidato para 2022 . Uma possível fusão com o DEM, no entanto, pode mudar a situação do apresentador no cenário das próximas eleições.

Datena disse que não aceitará concorrer à vice-presidência caso os partidos se fundam. "Mesmo no segundo cenário estou na frente do Doria… Do Doria, do Mandetta, do Pacheco.. Os caras estão fundindo um partido e querem que eu seja vice do Mandetta, do Pacheco... Já estou dizendo que não vou ser. Não vou ser", afirmou ele.

Datena e Ciro já haviam se encontrado dez dias atrás durante um programa na Rádio Bandeirantes, onde trocaram elogios. Na ocasião, porém, nem o apresentador, nem o pré-candidato à presidência se pronunciaram sobre a possibilidade de Datena ser vice de Ciro na chapa para 2022.

Ao portal UOL , o apresentador disse, na última semana, que "acharia muito legal ser vice" de Ciro Gomes , mas afirmou que a possibilidade é difícil, já que o PDT provavelmente tentaria alguma coligação.

De acordo com ele, Lupi afirmou que há possibilidade de ele concorrer ao governo de São Paulo pelo PDT, mas o jornalista disse que prefere o Senado.

Em um levantamento do PoderData divulgado no começo deste mês, Datena apareceu como segunda opção de voto para aqueles que votariam no Bolsonaro.