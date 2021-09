O Antagonista Datena

José Luiz Datena, apresentador de TV filiado ao PSL, declarou ao entrevistar Ciro Gomes (PDT) , que não aceitará concorrer à vice-presidência caso o partido Democratas (DEM) e o Partido Social Liberal (PSL) se fundam.

Datena foi cogitado como pré-candidato nas eleições de 2022, mas a situação de fusão entre os partidos deixa o apresentador desconfortável com a ideia de concorrer no próximo ano.

Em pesquisa divulgada ontem (22) pelo Ipec, Datena aparece em posição de vatagem comparado com Luís Henrique Mandetta e Rodrigo Pacheco, ambos do DEM. Logo após constatar isso durante o programa Manhã Bandeirantes, o apresentador declarou que não seria vice de nenhum dos dois candidatos.

"Mesmo no segundo cenário estou na frente do Doria… Do Doria, do Mandetta, do Pacheco.. Os caras estão fundindo um partido e querem que eu seja vice do Mandetta, do Pacheco... Já estou dizendo que não vou ser. Não vou ser", disse.

Em um levantamento do PoderData divulgado no começo deste mês, Datena apareceu como segunda opção de voto para aqueles que votariam no Bolsonaro .

Durante o programa em que entrevistava Ciro Gomes, nem o apresentador, nem o pré-cantidado a presidência se pronunciaram sobre a possibilidade de Datena ser vice de Ciro na chapa para 2022.