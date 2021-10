Reprodução/Flickr/Palácio do Planalto Aliados sugerem que Bolsonaro faça 'ato patriótico' e desista de reeleição

Aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de dois segmentos estratégicos, o agronegócio e os evangélicos, vêm sugerindo a interlocutores diretos do mandatário que ele faça um "ato patriótico" e desista da reeleição. As informações foram publicadas pelo jornalista Guilherme Amado, do jornal 'Metrópoles'.

Segundo a coluna, aliados próximos ao presidente consideram que a reeleição não seria o melhor caminho no momento e por isso pediram ao presidente para que fizesse esse "ato patriótico".

Além da desistência pela reeleição no próximo ano, os aliados ainda teriam pedido para que Bolsonaro indicasse em seu lugar o ministro Tarcísio Freitas, do Ministério da Infraestrutura, para presidente.

A ideia dos aliados é evitar uma derrota de Bolsonaro no próximo pleito presidencial. Pesquisas mostram que Bolsonaro perderia para Lula em praticamente todos os cenários, seja no primeiro ou segundo turno.