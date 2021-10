Reprodução Santos Cruz





Ex-ministro da Secretaria de Governo, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz afirmou, em entrevista à colunista Bela Megale, do jornal "O Globo", que irá se candidatar nas eleições de 2022.

De acordo com o general, que hoje é um crítico da gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a intenção é evitar que o atual líder do Executivo brasileiro "arraste" as Forças Armadas para o jogo político.

"Um dos meus objetivos é não deixar que o presidente arraste as Forças Armadas para ser uma ferramenta de uso político pessoal", disse Santos Cruz.

Além disso, o general declarou que recebeu convites de alguns partidos, porém ainda não se decidiu a qual legenda irá se filiar. Também não deixou claro para qual cargo irá concorrer.





Polarização

Santos Cruz também criticou a polarização entre as possíveis candidaturas de Lula (PT) e Bolsonaro. Por fim, ele disse que o fanatismo político é perigoso para o Brasil.

"Para acabar com a polarização, a pessoa que vier tem que representar um projeto de país e não um projeto de show, como estamos assistindo", finalizou.