Antonio Augusto/ Ascom TSE PF apresentou pedido de segurança para as urnas ao Senado





A Polícia Federal (PF) quer que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) transfira à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a responsabilidade de cuidar da segurança durante a transmissão dos votos extraídos das urnas eletrônicas. Atualmente, isso é feito pela própria Justiça Eleitoral .



O desejo da PF foi expresso em documento enviado no último dia 22 pelo diretor-geral da instituição, Paulo Maiurino, ao Senado. No relatório em questão, ele descreve recomendações feitas ao TSE, inclusive a que envolve a Abin.







No entanto, segundo a Folha de S. Paulo, o documento foi elaborado no dia 3 de outubro de 2018, às vésperas da eleição presidencial. Mesmo assim, a recomendação não foi bem recebida no TSE. De acordo com a publicação, ela é tratada como uma sugestão a ser descartada.