Alan Santos/ PR Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta sexta-feira o armamento da população e rebateu comparações entre a compra de armas e de feijão. Bolsonaro afirmou quem critica isso deveria dar "um tiro de feijão" caso alguém invada a sua casa.

Bolsonaro ainda criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu possível adversário nas eleições de 2022 , por defender o desarmamento.

"Quanto mais arma, menos violência. O Lula acabou de dizer que ele vai desarmar o povo. Inclusive a esquerda fala que a gente não come arma, come feijão. Quando alguém invadir a tua casa, dá tiro de feijão nele", disse Bolsonaro, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.

Em julho, o presidente afirmou que "tem que todo mundo comprar fuzil" e chamou de "idiota" quem afirma que a prioridade deveria ser a compra de feijão.

"Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Daí tem um idiota que diz "ah, tem que comprar feijão". Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar", declarou na época, também em conversa com apoiadores no Alvorada.