Reprodução/Twitter Protetos contra Bolsonaro estão agendados para o próximo sábado (02) em São Paulo

A manifestação contrária ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , que está programadas para ocorrer no próximo sábado (02) em São Paulo, terá a presença de ao menos 21 partidos políticos. Movimentos sociais como a Frente Povo Sem Medo, UNE, Direitos Já, Frente Brasil Popular, Acredito e a Coalização Negra por Direitos também irão à Avenida Paulista. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

As legendas que vão compor o ato contra o governo federal vão da esquerda à direita, dentro do espectro político. Siglas como PT, PSOL, PSB, PSD, PSDB, PV, PSL, UP, PCB, PSTU, PCO, PCdoB, PDT, PL, Rede, Podemos, Cidadania, Solidariedade e Novo estarão nas ruas amanhã.

De acordo com a organizadora do evento, a Campanha Nacional Fora Bolsonaro, o início do ato contará com um ato ecumênico e se encerrará com uma cantoria do Hino Nacional.





"A programação deixa evidente como a mobilização deste sábado cresceu muito e ganhou uma proporção nacional. Ou tiramos o presidente do cargo ou continuaremos vendo aumentarem o desemprego, a fome e a miséria. A crise social e econômica, que é bastante grave, só piora com os desmandos de Bolsonaro e sua família", explica Raimundo Bonfim, coordenador nacional da CMP (Central de Movimentos Populares)