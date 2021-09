Reprodução Prefeito de SP diz que familiares de dependentes químicos na Cracolândia receberão auxílio

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo , revelou nesta sexta-feira (30) em entrevista ao portal Metrópoles que pretende fornecer um auxílio aos familiares dos dependentes químicos que circulam pela Cracolândia, localizada no Centro da cidade. O objetivo, segundo o mandatário, é possibilitar aos parentes o acolhimento dos viciados e retirá-los das ruas.

"Ali [na Cracolândia] há pessoas que têm problemas com as drogas, pessoas com problemas mentais e há situações em que houve um rompimento com a família. Em uma das etapas do programa, a prefeitura vai remunerar a família para que receba essa pessoa de volta e monitorar com assistente social", alega emedebista.

Outra medida que será adotada pelo poder público é a abertura de um hospital psiquiátrico especilizado em atender os dependentes químicos, além de parcerias com convênios e comunidades terapêuticas. Nunes ressaltou que irá "oferecer um cardápio, vendo a necessidade de cada um, individualizando o atendimento".





O prefeito ressaltou, ainda, que as medidas humanizadas será acompanhadas de ações policiais na região da Cracolândia. "A ação de repressão não é contra o usuário, é contra o traficante. Nosso inimigo é o traficante. É como se [a Cracolândia] fosse um buraco. Tem muita gente que muitas vezes nem é usuário de crack, mas, em algum momento da vida, não está bem e aquele ambiente é tão favorável para ele usar o crack que ele acaba caindo naquela armadilha. Então, a gente precisa desarmar essa armadilha, tirar as tendas, não deixar que esses traficantes tenham essa vida tão fácil que eles estão tendo".