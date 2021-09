Reprodução Marcelo Queiroga faz quarentena em hotel de Nova Iorque

Após positivar para a Covid-19 , o ministro da Saúde Marcelo Queiroga realizou um novo teste nesta quinta-feira (30) para saber se já pode retornar ao Brasil. O chefe da pasta faz quarentena nos Estados Unidos desde o dia 21 de setembro , quando soube que estava contaminado pela doença.

O resultado do exame, realizado no 10º dia da Covid-19, deve sair até esta sexta-feira (1), de acordo com o colunista Igor Gadelha ao portal Metrópoles .

O ministro recebeu o teste positivo para a doença prestes a voltar ao Brasil na comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , que viajou a Nova Iorque para discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU . Devido às regras sanitárias do país, Queiroga só poderá sair do isolamento social quando testar negativo para o coronavírus.