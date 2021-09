Alan Santos/ PR Bolsonaro afirma que Forças Armadas não vão cumprir 'ordens absurdas'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (27) que as Forças Armadas não cumpririam uma "ordem absurda" sua ou de outro governante. Nas últimas semanas, o presidente teve que afastar as acusações de que ele planejava algum tipo de ruptura institucional.

Em evento que marcou os 1.000 dias de governo, o presidente defendeu a participação de militares no seu governo porque faziam parte de seu círculo de amizade. Segundo ele, a criação do Ministério da Defesa durante o governo Fernando Henrique Cardoso foi uma tentativa de tirar os militares do Palácio do Planalto.

"As Forças Armadas estão aqui. Ela está ao meu comando, sim, ao meu comando. Se eu der uma ordem absurda eles vão cumprir? Não. Nem a mim e nem a governo nenhum", afirmou.

Durante seu discurso, Bolsonaro comparou recorrentemente seu governo aos do PT e, em diversos momentos, afirmou que o país estaria pior se Fernando Haddad tivesse vencido a eleição em 2018.

"Quando criaram (o ministério da) Defesa, não foi por uma necessidade militar. Foi por uma imposição política para irar os militares desse prédio. Alguns criticam que eu indiquei militares. Sim, é verdade. É meu círculo de amizade. Assim como de outros presidentes foram de outras pessoas", afirmou.

Bolsonaro foi capitão do Exército, mas foi expulso após fazer cobranças públicas sobre o salário dos oficiais.

Na última quinta-feira, o chefe do Comando Militar do Sul dos Estados Unidos, o almirante Craig Faller, disse que o papel das Forças Armadas é "apolítico". A declaração foi dada em conversa com a imprensa ao ser perguntado sobre qual deve ser a posição dos militares diante do discurso do presidente Jair Bolsonaro de que as Forças Armadas estão sempre do seu lado.





"Um dos motivos porquê fiquei tanto tempo nas Forças Armadas é que somos apolíticos. Fizemos um juramento de defender a Constituição e, quando encontrei com os militares brasileiros nesses últimos três anos, vi que eles compartilham da mesma visão", disse, acrescentando: "O propósito das Forças Armadas é garantir a Constituição. É para isso que fazemos o juramento. Nos Estados Unidos temos essa crença. Não é um juramento para algum líder. Nas minhas observações vi que as Forças Armadas aqui seguem os mesmos princípios."