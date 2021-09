Reprodução Eduardo e Heloísa Bolsonaro













Após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) revelar que foi testado positivo para a Covid-19 , sua esposa, Heloísa Bolsonaro, contou que o parlamentar tem limpado armas durante o seu isolamento.

"Como o Edu vai ficar dez dias em casa, sem pisar fora de casa, sem receber reuniões, com certeza ele vai marcar muitas lives, ele já está fazendo um monte de coisa dentro de casa, consertando coisas... ele falou para mim, 'consertei as gavetas lá em cima', está limpando as armas dele, está arrumando coisa para fazer", disse Heloísa em um vídeo postado nas redes sociais.



"Espero que ele se recupere bem. Ele está superbem, só está com coriza e um pouco congestionado, mas de resto, está bem, já está se tratando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e vai passar rápido", completou a nora do presidente da República, Jair Bolsonaro.





Teste



Eduardo Bolsonaro testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada pelo parlamentar em entrevista ao blog do Nolasco. O deputado, que tomou a primeira dose da vacina em agosto e está com a segunda dose prevista para novembro, ressaltou que está bem - apenas com coriza- e permanecerá sob cuidados médicos.



De acordo com o parlamentar, um teste havia sido realizado na quinta-feira (23) e o resultado foi divulgado nesta sexta-feira (24). "Na live de ontem, JB (Jair Bolsonaro) disse que duas pessoas, que são conhecidas da população, testaram positivo. Certamente, eu sou uma delas. A outra não sei quem é", afirmou Eduardo.