Reprodução: Câmara dos Deputados Deputado Federal, Eduardo Bolsonaro

Nesta sexta-feira (24), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou em suas redes sociais que tomou a primeira dose da vacina Pfizer e mesmo assim contraiu a Covid-19. Ainda, na mesma publicação, ele revela que a vacina não é inútil e se sente bem.

Sabemos que as vacinas foram feitas mais rápidas do que o padrão. Tomei a 1ª dose de Pfizer e contraí COVID.



Isso significa que a vacina é inútil? Não creio. Mas é mais um argumento conta o passaporte sanitário.



Estudos sobre efeitos colaterais e eficácia estão ocorrendo agora. pic.twitter.com/98vaZbiRMT — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 24, 2021





O filho do presidente testou positivo para a doença nesta sexta e confirmou a informação em entrevista ao blog do Nolasco, que também informou estar sem paladar e com coriza. Apesar da infecção, em um dos posts feito pelo deputado, ele diz que está se recuperando.

"Apesar do diagnóstico, estou me sentindo bem e comecei a me tratar imediatamente", afirmou Eduardo em sua conta no Twitter.

Apesar do diagnóstico estou me sentindo bem e comecei a me tratar imediatamente 😉



Obrigado pelas centenas de desejos de melhoras que já recebi. Logo estarei de volta.



(Espero que este post não seja deletado) — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 24, 2021





Embora o deputado tenha negado a ineficiência da vacina, ele também afirmou que testar positivo mesmo após a primeira dose do imunizante é mais um argumento contra o passaporte sanitário.

Segundo especialistas, nenhuma vacina disponível no Brasil é 100% eficaz contra o novo coronavírus, porém, a imunização completa diminui consideravelmente a chance da doença se tornar grave.

Eduardo esteve na comitiva presidencial que participou da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), ocorrida em Nova York, nos Estados Unidos. Além do diagnóstico do filho do presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, também foi diagnosticado com a doença.