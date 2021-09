O Antagonista Bolsonaro elogia Barroso e diz que "não tem por que duvidar do voto eletrônico"

Jair Bolsonaro, em sua entrevista chapa-branca para a Veja , tentou demonstrar que o pedido de arrego combinado com Michel Temer continua valendo:

“Olha só, vai ter eleição, não vou melar, fique tranquilo, vai ter eleição”.

Ele até elogiou Luiz Roberto Barroso, o ministro do STF que, até recentemente, ele prometia derrubar:

“Com as Forças Armadas participando, você não tem por que duvidar do voto eletrônico. As Forças Armadas vão empenhar seu nome, não tem por que duvidar. Eu até elogio o Barroso no tocante a essa ideia”.