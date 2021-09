Reprodução Jair Bolsonaro





O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), falou sobre a imprensa novamente, em live transmitida nesta quinta-feira (23). De acordo com o líder do Executivo brasileiro, ele voltará a dar entrevistas exclusivas, inclusive, ressaltou que atendeu a reportagem da "Revista Veja" por uma hora - a matéria deve ser publicada neste final de semana.





"Eu vou voltar a conversar isoladamente com alguns órgãos de imprensa, como acabei, agora há pouco, de falar com a Revista Veja. Então, [eles] me procuraram e quiseram me entrevistar. Logicamente, a pauta foi feita, ei concordei, tive uma hora à disposição deles e a Veja vai fazer uma matéria agora para sábado e domingo", disse o presidente.

Bolsonaro afirma, em live na noite desta quinta, 23, que voltará a conversar com a imprensa, mas impõe condições. #ODia pic.twitter.com/6iu1zl1Vpa — Jornal O Dia (@jornalodia) September 23, 2021













Sobre o Grupo Globo, Bolsonaro falou que está à disposição, mas somente para entrevistas ao vivo. "Então, a imprensa que quiser conversar comigo, eu não tenho problema. Agora, a gente espera, né, que não haja distorções. Só isso. No tocante ao sistema Globo, se quiser uma entrevista ao vivo, estou à disposição. Gravar para vocês, ai fica difícil. Mas se quiserem ao vivo, sem problema nenhum", finalizou.