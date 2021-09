Alan Santos/ PR Bolsonaro visita Memorial do 11 de Setembro





A participação dos diplomatas brasileiros em reuniões da 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas foi suspensa. A decisão foi tomada pelo Itamaraty após um diplomata e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testarem positivo para a Covid-19 .



O diagnóstico do ministro foi divulgado há pouco, na noite desta terça-feira (21), e confirmado por ele via Twitter. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) disse que os demais integrantes do grupo realizaram o exame e obtiveram resultado negativo.



De acordo com a CNN Brasil, Queiroga frisou que esteve o tempo todo de máscara. No entanto, ele esteve em contato com outros membros da comitiva brasileira, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que transitaram pelas ruas sem a proteção facial.







O chefe do Executivo nacional afirma que ainda não se vacinou contra a Covid-19 e ironiza os críticos. Ele costuma justificar sua postura ao dizer que já foi infectado pelo coronavírus, ignorando a possibilidade real de reinfecção.