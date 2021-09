Reprodução: iG Minas Gerais Meirelles defende impeachment de Bolsonaro: "Merece, não há dúvidas"

O ex-presidenciável e hoje secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, afirmou em entrevista para o portal Uol, nesta quinta-feira (16), que é favorável a uma interrupção do mandato do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) . Segundo o empresário, o mandatário cria sucetivos conflitos institucionais e isso atrapalha a evolução econômica do país.

Ao ser questionado sobre seu posicionamento em um eventual processo de impeachment, Meirelles afirmou que, "do ponto de vista institucional, na medida em que ele comece a insistir nessas ameaças, merece o impeachment".

O impedimento não ocorrerá, na visão de Henrique, pois não há adesão suficiente no Congresso, já que "politicamente não temos ainda aquela crise que tivemos em 2016, por exemplo".

O ex-ministro afirmou, ainda, que a economia no Brasil não evolui em decorrência dos posicionamentos de Bolsonaro e traçou um paralelo do atual mandato com a gestão Dilma Rousseff.





"Bolsonaro está criando um conflito institucional que está prejudicando a economia. Então, ele está agora numa situação, onde a economia não está vivendo a crise do período da Dilma por isso que a situação do ponto de vista político não está tão agonizada", opinou Meirelles.