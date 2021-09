Reprodução Kassab afirma que PSD apoiará impeachment de Bolsonaro caso ataques a democracia continuem

O ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro e atual presidente do PSD, Gilberto Kassab condicionou o posicionamento da sigla no apoio ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aos posicionamentos do próprio. Segundo o político, caso a escalada antidemocrática do mandatário continue, o partido poderá apoiar o impedimento de seu mandato. As informações são da jornalista Míriam Leitão.

Segundo Kassab, é inadmissível a participação do presidente - bem como de seus ministros e assessores - em motociatas e eventos antidemocráticos durante uma pandemia.

Houve críticas também aos gastos públicos com estes eventos. Em São Paulo, a motociata de Bolsonaro custou R$ 1,2 milhão aos cofrs públicos.





Gilberto ressaltou, ainda, que não acredita que Bolsonaro disputará o segundo turno das eleições presidenciais no próximo ano. Na sua visão, o presidente encontra-se cada vez mais isolado e sem popularidade, com isso, torn-se menos competitivo para o pleito. O presidente do PSD segue a defender a candidatura do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, como postulante ao Palácio do Planalto.