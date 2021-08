Reprodução/Youtube Renan Calheiros









A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin para anular o indiciamento do senador Renan Calheiros (MDB-AL) feito pela Polícia Federal.

Na manifestação, a PGR diz que a PF não poderia indiciar autoridades com foro privilegiado. A PGR ainda solicitou que o delegado responsável pelo indiciamento, Vinicius Venturini, seja investigado por suspeita de abuso de autoridade.







A PF indiciou Renan por corrupção passiva e lavagem de dinheiro sob acusação de suposto recebimento de propina da empreiteira Odebrecht. A defesa do parlamentar pediu a Fachin a anulação do indiciamentp. Renan nega as acusações e afirmou, na ocasião, que se tratava de retaliação por sua atuação como relator da CPI da Covid.

Você viu?

Ao apresentar explicações ao STF, a PF afirmou que o regramento legal autoriza o indiciamento e citou o precedente da investigação contra o então presidente da República Michel Temer (MDB), cujo indiciamento foi mantido pelo ministro Luís Roberto Barroso.