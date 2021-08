Divulgação/Agência Senado/Pedro França Senador Eduardo Braga (MDB-AM) na CPI da Covid

Relator do processo, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou parecer favorável à recondução do procurador-geral da República, Augusto Aras, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Aras será sabatinado pelo colegiado amanhã. A tendência é que ele seja aprovado pela comissão sem dificuldades.

"Entendemos que as Senhoras Senadoras e osSenhores Senadores integrantes desta Comissão de Constituição, Justiça eCidadania dispõem de suficientes elementos para deliberar sobre a indicaçãodo Senhor ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS para serreconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República" afirmou Braga, que é líder do MDB, a maior bancada da Casa.

No texto, Braga "tem procurado reforçar o papel do Ministério Público (MP) nasolução de conflitos, atuando de forma extraprocessual e preventiva, semrenunciar de fiscalização".

Depois da sabatina na CCJ, haverá votação por maioria simples no colegiado, composto por 27 membros titulares. Depois dessa etapa, Aras ainda precisará obter 41 votos favoráveis no plenário.