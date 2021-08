Reprodução/PTB Cristiane Brasil abraçada ao pai Roberto Jefferson

Na manhã desta sexta-feira, 13, a ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, afirmou que o pai e sua família são perseguidos políticos. A declaração foi dada ao portal Metrópoles após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão de Jefferson . Brasil ainda disse que o pai não está bem de saúde.

Cristiane também disse que a Polícia Federal foi à casa da sua mãe, ex-mulher de Jefferson há 20 anos em busca dele. "Mais uma vez a PF tirou minha mãe da cama, às 6h da manhã, batendo na casa errada. Ela tem 70 anos e dificuldade de locomoção. Ela e meu pai já estão separados há 20 anos. Somos perseguidos políticos, a família inteira. Meu pai, pelo que sei, não está bem de saúde. Daqui a pouco o Alexandre vai mandar prender os filhos também?”, indagou.

- Com informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.